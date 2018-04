Montagne et Neige Developpement : MND annonce le report de l'augmentation de capital avec maintien du DPS

A PROPOS DE MND

Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-France), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND Group est l'un des seuls acteurs industriels mondiaux à détenir une offre globale de produits et de services dédiés au développement, l'aménagement et la sécurisation des domaines skiables, sites de loisirs, voies d'accès et autres infrastructures en montagne. Fort de son expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne et de technologies innovantes, protégées par des brevets internationaux, MND Group détient un formidable potentiel de croissance dans le domaine des transports collectifs urbains à câbles en offrant un mode de mobilité urbaine doux et alternatif. MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-bourse.com

Vos contacts :

MND

MND Group - Roland Didier - Tél. +33 (0)4 79 65 08 90

Actus Finance - Relation investisseurs - Mathieu Omnes - Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

Actus Finance - Relation presse - Serena Boni - Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 - sboni@actus.fr