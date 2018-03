Montagne et Neige Developpement : MND entend gravir de nouveaux sommets avec son augmentation de capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C’est une avalanche qui s’abat aujourd’hui sur MND à la Bourse de Paris, où le titre dérape de 13% à 4,81 euros. Le spécialiste des aménagements de montagne lance une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de 26,4 millions d'euros. Celle-ci pourrait même atteindre jusqu’à 30,4 millions d’euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.Mais là où le bât blesse est que le prix d'émission est de 4,50 euros par action, ce qui laisse apparaître une décote faciale de plus de 18% par rapport au cours de clôture d'hier. Dans ces conditions, la forte chute du titre ne fait pas mystère.Pour autant, MND entend bien gravir de nouveaux sommets et financer l'accélération de son développement via cette opération."Il est aujourd'hui nécessaire d'aligner nos fonds propres et nos ressources financières avec nos ambitions, pour remplir nos objectifs à horizon 2020", explique ainsi Xavier Gallot-Lavallée, le Président-directeur général du groupe savoyard. Des objectifs ambitieux.MND souhaite ainsi doubler la taille du groupe d'ici 2020, pour atteindre un chiffre d'affaires total de 150 millions d'euros contre 76,4 millions à l'issue de l'exercice 2016/2017. Le tout en améliorant significativement sa rentabilité, avec un objectif de marge opérationnelle courante compris entre 8% et 10%, contre 4,1% à l'issue de son dernier exercice clôturé.Cela passera notamment par l'international. "L'export est une voie incontournable pour notre développement", a affirmé Roland Didier, le directeur général de MND, à l'occasion d'une conférence de presse. Une stratégie déjà à l'œuvre. Ainsi, si l'export représentait 1/3 du chiffre d'affaires en 2012, il pesait pour les 2/3 en 2017.Comme pour un grand nombre de sociétés, la Chine a vocation à s'affirmer comme un marché prégnant. MND y a déjà décroché deux contrats majeurs, notamment celui de l'aménagement global clés-en-main de la nouvelle station de Snowland, un contrat de 110 millions d'euros sur 3 ans (2017-2020).Le groupe entend bien s'y développer davantage grâce aux nombreux appels d'offres auxquels il a répondu - ou répondra - pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Cela représentera une volumétrie totale de 800 millions d'euros de contrats potentiels.Malgré la glissade du titre du jour, due à la décote, les investisseurs semblent croire en l'avenir de MND. Le groupe a d'ores et déjà reçu des engagements à hauteur de 18,5 millions d'euros, soit 70% de la levée de fonds. De plus, MND peut toujours compter sur le soutien de Portzamparc. Selon une source de marché, le bureau d'études a réitéré sa recommandation Achat sur la valeur. De quoi lancer tout schuss MND vers ses objectifs 2020.