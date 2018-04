Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MND a demandé à Euronext la reprise de la cotation de son titre à compter de la séance de Bourse du 6 avril 2018. Le spécialiste des aménagements de montagne en a profité pour faire un point concernant sa décision de procéder au report du projet d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires.Dans son communiqué, MDN indique qu'il s'est vu reprocher un certain nombre de griefs par le Collège de l'AMF qui ont conduit à la tenue d'une audition au cours de laquelle la société a tâché d'apporter des explications. Globalement, il est reproché à la société une communication incomplète et tardive portant notamment sur les objectifs financiers du groupe ou encore l'utilisation qui sera faite des fonds récoltés lors de l'augmentation de capital.Au final, les amendes encourues par la société et Monsieur Gallot-Lavallée (PDG de MND) s'élèvent respectivement à des montants maximums de 500 000 euros et de 150 000 euros, étant toutefois précisé que le Rapporteur de la Commission des sanctions a recommandé à celle-ci de faire preuve de " clémence " eu notamment égard à la jeunesse du parcours boursier de la société au moment des faits reprochés.Par ailleurs, dans son communiqué, MND annonce avoir décroché plusieurs contrats. Il s'agit d'une commande pour un télésiège débrayable nouvelle génération auprès de la station d'Avoriaz représentant un chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros. Mais également d'une nouvelle commande ferme de solutions de transport de personne en Géorgie (4,2 millions d'euros) et d'un contrat de développement d'un centre de ski et de glisse en Asie centrale pour 4,3 millions d'euros.