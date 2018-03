Montagne et Neige Developpement : MND lance une augmentation de capital de 26,4 millions d'euros, décotée de 19,5%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MND annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant initial de 26,4 millions d'euros, pouvant être porté à 30,4 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Cette augmentation de capital s'effectue à travers l'émission de 5 870 129 actions nouvelles, susceptible d'être portée à 6 750 648 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 4,50 euros représentant une décote de 19,5% par rapport au cours de clôture de MND mardi soir.MND a reçu des engagements de souscription à hauteur de 18,5 millions d'euros, soit 4 122 222 actions représentant 70,2% de l'augmentation de capital (hors exercice de la clause d'extension).À travers cette augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires, MND souhaite renforcer ses fonds propres et se doter de nouvelles ressources financières dans la perspective de son plan stratégique à horizon 2020.Dans le cadre de sa trajectoire de développement, MND s'est fixé il y a an des objectifs ambitieux : doubler la taille du groupe d'ici 2020, pour atteindre un chiffre d'affaires total de 150 millions d'euros (76,4 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2016/2017), tout en améliorant significativement sa rentabilité, en visant une marge opérationnelle courante comprise entre 8% et 10% (4,1% à l'issue de l'exercice 2016/2017).