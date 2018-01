Montagne et Neige Developpement : MND pénalisé par des prises de bénéfices

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MND (-8,85% à 6,10 euros) dévale la pente à la Bourse de Paris. Les investisseurs prennent prétexte de l'annonce d'un repli de 9,8% à 23,5 millions d'euros du chiffre d'affaires du troisième trimestre pour prendre une partie de leurs bénéfices sur un titre qui affiche encore un bond de 197% en un an. Du côté opérationnel tout va bien pour le spécialiste des remontées mécaniques, qui justifie le repli de ses ventes lors de la période de trois mois close fin décembre par des prises de commandes plus tardives cette année et par des conditions météos particulièrement défavorables.Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice 2017/2018, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 53,7 millions d'euros, en croissance de 2,8%. En organique, il a progressé de 3,3%.A fin décembre, le carnet de commandes total de MND s'élevait à 164,2 millions d'euros, représentant plus de deux années d'activité, dont 19,4 millions à réaliser au quatrième trimestre de l'exercice en cours.MND confirme donc son objectif de progression soutenue de son chiffre d'affaires en 2017/2018, avec une accélération de la croissance au second semestre par rapport au premier semestre. L'amélioration de la rentabilité, perceptible au premier semestre malgré la saisonnalité de l'activité, devrait également se faire ressentir plus largement au second semestre, permettant de confirmer la progression attendue des résultats sur l'ensemble de l'exercice.Contre la tendance du jour, Gilbert Dupont a relevé son objectif de cours sur le titre de 7,2 à 8 euros tout en confirmant sa recommandation Acheter. Le broker apprécie le potentiel de croissance très élevé de cet équipementier sous-tendu par un élargissement de l'offre et l'émergence de la Chine.Les principaux catalyseurs identifiés par l'analyste sont d'ordre commercial (contrats en Chine, prises de commandes dans les remontées mécaniques débrayables, commercialisation du Cabline, un téléphérique urbain).