Une première dans notre pays: le groupe immobilier coté en bourse Montea lance un Airbnb à l'usage du secteur logistique. Les entreprises qui disposent d'un excédent d'espace de stockage peuvent désormais profiter de la plate-forme en ligne Stockspots pour proposer ces surfaces à celles qui en ont besoin. À l'inverse, si vous cherchez de l'espace d'entreposage supplémentaire pour une courte période, vous pourrez désormais le trouver facilement en ligne. Montea, l'un des leaders du marché de l'immobilier logistique, co-investit dans la prometteuse start-up néerlandaise et attend beaucoup du lancement franco-belge.

Un Airbnb, mais pour tous les acteurs et les besoins du secteur logistique. Tel est le concept qui sous-tend la nouvelle plate-forme en ligne Stockspots, lancée aujourd'hui.

L'idée est simple: actuellement, les entreprises n'exploitent pas intégralement leurs magasins. Mieux: la plupart d'entre elles, révèlent les enquêtes, possèdent un espace de stockage régulièrement vide à 30 pour cent. Alors que d'autres entreprises, grandes ou petites, sont précisément en quête de place pour une période très spécifique. Par exemple lorsqu'il s'agit d'articles saisonniers, d'actions promotionnelles, d'excédents de production, etc.

Stockspots assure la liaison entre les deux groupes, exactement comme dans le modèle Airbnb. Sauf que la plate-forme fait un pas de plus que l'Airbnb classique en gérant la facturation, les assurances, etc.

Innovation

Aux Pays-Bas, la plate-forme en ligne est active depuis l'an dernier. Les résultats sont au rendez-vous : après huit mois à peine, les emplacements de stockage enregistrés étaient au nombre de 500 environ. Un vrai succès pour une des principales plates-formes logistiques en ligne. Dans notre pays, Montea est le premier à suivre cette voie en concluant un partenariat exclusif avec la start-up.

Le groupe immobilier lance aujourd'hui la plate-forme ; il espère pouvoir compter dans quelques mois sur une centaine de magasins avec de la place disponible. Quelques dizaines d'entreprises ont déjà fait savoir qu'elles recherchaient un supplément de capacité temporaire. La demande semble donc bien présente sur le marché. C'est le genre d'innovation que le secteur logistique belge attendait, constate Montea.

« Le monde est en plein changement, et la logistique doit suivre. Il y a de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas besoin d'un grand entrepôt, mais d'une petite place pour conserver quelques palettes. Pas pour neuf ans, mais pour quelques semaines ou quelques mois, et de préférence tout près d'un endroit très spécifique. Notre secteur logistique a besoin d'innovations de rupture de ce type » explique Peter Demuynck, CCO de Montea.

Espace rare

Montea lance d'emblée la plate-forme sur tout le marché belge. Une nécessité quand on sait à quel point l'espace se raréfie dans notre pays.

« Le bâtiment le plus durable est celui qui ne doit pas être construit. À cet égard, Stockspots est aussi une initiative de développement durable. Du point de vue de la création de nouveaux espaces de stockage physiques, notre pays ne dispose plus d'une grande marge. L'espace se fait rare. Cela nous oblige à optimiser l'exploitation de l'espace existant », précise Peter Demuynck, CCO de Montea.

Logistique en cloud

Avec la « sharing logistics » - plusieurs entreprises partageant un magasin ou espace de stockage -, le secteur logistique belge mise sur le bon cheval, semble-t-il. Le groupe immobilier s'adresse aux acteurs de toutes tailles, grands et petits. Aux Pays-Bas, par exemple, les PME sont nombreuses à travailler avec Stockspots, mais la plate-forme est aussi en contact avec le port de Rotterdam.

« Ce système de 'logistique en cloud' apporte plus de flexibilité aux entreprises, qui peuvent construire moins de magasins et optimiser l'existant. C'est de plus en plus important quand personne n'est en mesure de prédire quelles seront les tendances du marché l'an prochain », conclut Peter Demuynck, CCO de Montea.

Le nouveau concept suscite déjà un vif intérêt. Il répond d'ailleurs parfaitement aux nouvelles ambitions logistiques de grands noms comme le port d'Anvers ou Brussels Airport. Rappelons aussi que les grands acteurs tels que Bol.com ou Coolblue installent régulièrement leur logistique au-delà de la frontière linguistique. Mais avec des plates-formes en ligne comme Stockspots, il peut devenir intéressant d'exploiter des espaces ultraflexibles dans notre pays.

