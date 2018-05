Moody : Analytics aide les prêteurs à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides grâce à la solution améliorée CreditLens ™

Moody's Analytics, fournisseur mondial d'informations financières, a amélioré sa plate-forme CreditLens™ en proposant une fonctionnalité qui permet d'accéder facilement aux données financières des banques du monde entier, ainsi que des nouveaux modules pour les covenants et des fonctions améliorées de contrôle des garanties. Le logiciel CreditLens accompagne les initiatives d'automatisation et de numérisation de nos clients pour améliorer leurs décisions en matière de prêt et leurs objectifs de croissance.

L'intégration des données du Bureau van Dijk, acquis l'an dernier par Moody's Corporation, fait partie des nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à la base de données BankFocus, qui contient des informations financières détaillées sur 44 000 banques dans le monde. Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent rapidement importer les données financières d'une banque et les incorporer automatiquement dans l'outil CreditLens. BankFocus s’ajoute à plusieurs autres sources de données déjà intégrées numériquement dans la solution CreditLens, notamment le portail Moody’s Analytics Risk Quality (MARQ™) et la plate-forme Salesforce.

La plate-forme CreditLens offre une amélioration considérable du processus de décision de crédit, accélérant ainsi la collaboration sur les délais de traitement des demandes entre les groupes. La solution CreditLens offre désormais aux clients une fonctionnalité étendue de prise de décision et de contrôle du crédit, notamment de nouveaux modules permettant la création et le suivi des clauses restrictives, des fonctionnalités avancées de structuration des transactions, des outils de workflow améliorés et la génération et la création de rapports à la demande.

« Nous nous engageons à mener une transformation numérique qui renforce nos clients et leur permet d'offrir un meilleur service à leurs clients », a déclaré Elaine Wong, responsable des solutions de prêt chez Moody's Analytics. « Nos investissements dans la plateforme CreditLens reposent sur la recherche, les commentaires des clients et les demandes du marché, et nous ont aidés à en faire le système de constitution de dossiers de prêts le plus flexible et le plus efficace jamais conçu. »

La modularité de la plate-forme CreditLens, sa flexibilité et ses données et analyses de pointe en font la solution de choix pour de nombreuses institutions, depuis des petites banques locales jusqu’à l'une des plus grandes banques du monde. Après avoir fourni une architecture robuste et des structures de données et de fonctionnalités, nous concentrons désormais nos investissements supplémentaires sur les innovations dans le cloud, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle au sein de cette plateforme.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les solutions d'évaluation et de constitution de dossiers de crédit de Moody's Analytics, auxquelles plus de 1 000 entreprises du monde entier font confiance.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des outils de veille financière et analytiques destinés à soutenir les objectifs de croissance, d'efficience et de gestion des risques de ses clients. Notre expertise inégalée en matière de risques, nos vastes ressources en informations et notre application novatrice des technologies, aident les dirigeants d'aujourd'hui à avancer en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions pionnières, nos services exhaustifs dans la recherche, les données, les logiciels et les secteurs professionnels. Des milliers d'entités du monde entier nous accordent leur confiance, en reconnaissance de notre engagement sans compromis en faveur de la qualité, du service client et de l'intégrité.

Moody’s Analytics est une filiale de Moody’s Corporation (NYSE : MCO). MCO a déclaré des revenus de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie environ 11 900 personnes dans le monde et a une présence dans 41 pays. Plus d’informations sur Moody’s Analytics sont disponibles à l’adresse www.moodysanalytics.com.

