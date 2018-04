Moody : Les experts de Moody’s Analytics ont participé à l'élaboration du nouvel ouvrage sur les normes IFRS 9 et CECL

Édité par Jing Zhang, "The New Impairment Model" se penche sur l'impact des nouvelles normes comptables.

Moody’s Analytics a le plaisir d'annoncer la publication de « The New Impairment Model under IFRS 9 and CECL » (Le nouveau modèle de dépréciation relatif à la mise en place des normes comptables IFRS 9 et CECL), un ouvrage élaboré et édité par Jing Zhang, directeur général et responsable mondial de la recherche quantitative et de la modélisation et publié par Risk Books. Par ailleurs, de nombreux autres experts de Moody’s Analytics ont contribué au livre en tant qu'auteurs, notamment Cristian deRitis, Douglas W. Dwyer, Amnon Levy, Juan M. Licari et Yashan Wang.

En réponse aux problèmes rencontrés avec les réserves pour pertes avérées au cours de la crise financière de 2008, le Bureau international des normes comptables (IASB) et le Comité des normes comptables et financières (FASB) exigent désormais des institutions financières qu'elles constituent des provisions contre les pertes de crédit prospectives et « attendues » (Expected Credit Losses). Ainsi, les nouvelles exigences en matière de reporting comptable, à savoir la norme internationale d'information financière (IFRS) 9, et les pertes de crédit actuellement attendues (CECL), visent à renforcer et optimiser la mesure des risques ainsi que la déclaration des instruments financiers. IFRS 9 et CECL ont d'ores et déjà un profond impact sur les pratiques comptables et la performance des institutions financières à l'échelle mondiale.

The « New Impairment Model » couvre de manière exhaustive et propose un éclairage sur la question des nouvelles normes, de leur mise en œuvre, et de leurs implications commerciales et stratégiques. L'éditeur Jing Zhang a obtenu la contribution d'autorités de tutelle et réglementaires, d’organismes bancaires, de cabinets conseil, et de prestataires de services, disposant tous d'une expérience et d'une expertise approfondies dans leurs domaines respectifs, et dont leurs perspectives apportent des vues complémentaires et pluridisciplinaires. "Comme nous le soulignons dans le livre, les organisations peuvent et devraient saisir l'opportunité que représente le dispositif de perte de crédit attendue (ECL) L afin de renforcer et améliorer leurs infrastructures de données, technologies et systèmes, leurs pratiques de modélisation et de gestion des risques, ainsi que leur gouvernance et maîtrise des applications, au-delà de la conformité comptable et réglementaire", déclare M. Zhang. "Toutefois, les organisations doivent également être conscientes des éventuelles répercussions négatives. Nous espérons que ce livre contribuera à lancer un débat véritablement nécessaire sur ces thèmes, et qu'il sera constructif pour l'industrie dans son ensemble."

