Moody : cherche à ouvrir la voie vers un avenir meilleur

La société sollicite des propositions de partenariat pour la nouvelle initiative d'autonomisation financière Reshape Tomorrow ™

Moody's Corporation (NYSE : MCO) a présenté aujourd'hui une approche globale de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) visant à donner aux personnes du monde entier les informations, les ressources et la confiance nécessaires pour créer un avenir meilleur pour elles-mêmes, leurs communautés et l'environnement. Reshape Tomorrow, une initiative d'autonomisation financière visant à aider les gens à réussir à développer une petite entreprise, est au cœur de l'engagement mondial de Moody's en matière de RSE.

« En connectant les gens du monde entier aux connaissances, aux opportunités et aux outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs, nous pouvons contribuer à ouvrir la voie vers un avenir meilleur », a déclaré Raymond McDaniel, président-directeur général de Moody's. « Notre stratégie RSE s'appuie sur les forces commerciales uniques de Moody's pour faire une différence durable dans la vie des gens en les aidant à surmonter les obstacles qui limitent les succès dans une économie mondiale en permanente évolution. »

Grâce à Reshape Tomorrow, Moody's s'associera à des organisations du monde entier pour donner aux propriétaires de petites entreprises l'accès à des informations vitales sur le processus de crédit et les aider à se connecter à des sources de financement.

« Les petites entreprises jouent un rôle important dans la croissance économique, mais de nombreux entrepreneurs ont du mal à accéder au crédit ou à des prêts parce qu'ils ne connaissent pas bien le fonctionnement du secteur financier », a déclaré Arlene Isaacs-Lowe, responsable mondiale de la RSE chez Moody's. « Notre vision pour Reshape Tomorrow est d'aider les gens du monde entier, et en particulier les femmes et les groupes au potentiel inexploité, à acquérir les outils et les connaissances financières dont ils ont besoin pour bâtir un avenir plus prospère pour eux-mêmes et leurs communautés. »

Moody's cherche des propositions d'organisations à but non lucratif pour aider à fournir des programmes et des ressources de Reshape Tomorrow dans le développement des affaires, l'autonomisation financière et d'autres domaines. Les organisations peuvent soumettre une proposition avant le 31 mai 2018 afin d'être prises en considération pour des subventions philanthropiques et un soutien non financier, entre autres par des employés bénévoles de Moody's, et toute autre aide d’assistance à la création de capacité. Pour en savoir plus ou pour soumettre une proposition, visitez le site https://csr.moodys.io.

En plus de permettre aux gens d'acquérir des connaissances financières grâce à l'initiative Reshape Tomorrow, l'approche globale de la RSE de Moody's a deux autres points centraux :

Activer un avenir écologiquement durable. Moody's s'efforce de faire une différence positive en aidant les marchés à mieux évaluer la valeur de la durabilité environnementale. Par exemple, le Moody's Investors Service (MIS) adopte une approche plus systématique pour intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son analyse de crédit afin de créer des liens plus transparents et mesurables entre durabilité et solvabilité. Grâce à ses Green Bond Assessments, le MIS fournit des informations sur l'efficacité relative de l'administration, de la gestion et du suivi des émetteurs obligataires pour les projets bénéfiques pour l'environnement, allant de la construction de bâtiments à haute efficacité énergétique aux systèmes municipaux de réduction des eaux usées. De même, le MIS présente régulièrement ses points de vue sur les considérations de crédit ESG aux décideurs en matière d'environnement, aux organismes de normalisation et aux responsables de la réglementation.



En outre, Moody's et ses employés prennent continuellement des mesures pour réduire l'impact négatif de l'entreprise sur la planète. Moody's a adopté une politique environnementale et de développement durable à l'échelle de l'entreprise qui vise à réduire l'impact environnemental de ses activités en utilisant plus efficacement les ressources naturelles. Plus de la moitié des bureaux de Moody's sont situés dans des bâtiments écologiques certifiés LEED (Haute Qualité Environnementale). Moody's a également établi des politiques d'approvisionnement et un code de conduite des fournisseurs reflétant ses valeurs environnementales, et a créé un groupe de travail environnemental dirigé par des employés.



En tant que membre du groupe de travail du Conseil de stabilité financière (FSB) sur les informations financières liées au climat, Moody's a aidé les entreprises à formuler volontairement des recommandations sur les risques financiers et les opportunités liés au climat afin d'encourager le suivi et la transparence. Le P-D.G. et le directeur financier de Moody's ont signé des déclarations de soutien aux recommandations du TCFD, que Moody's a mises en œuvre.

Aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Moody's travaille avec des écoles et des organisations à but non lucratif dans le monde entier pour aider les jeunes à se préparer à une carrière réussie dans les domaines de la finance, de la technologie et de l'économie. L'entreprise aide à créer et à développer des initiatives de mentorat, des programmes de développement des compétences, des stages et d'autres possibilités d'éducation pour les étudiants.

L'approche RSE de Moody's reflète l'engagement profond de l'entreprise envers l'intégrité, la diversité et l'inclusion, et le renforcement des communautés locales. Les employés de Moody's jouent un rôle essentiel dans la progression de la RSE de l'entreprise par le biais de contributions, notamment de programmes de volontariat et de dons, et d'une expertise bénévole. La Fondation Moody's fournit également des subventions pour plusieurs de nos partenariats et initiatives. On trouvera les détails à https://csr.moodys.io.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody's est un acteur majeur sur le marché des capitaux dans le monde entier ; il assure en effet des services de notation, de recherche et d'analyse et fournit des outils qui contribuent à la stabilité, à la transparence et à l'intégration des marchés financiers. Moody's Corporation (NYSE : MCO) est la société-mère de Moody's Investors Service, qui propose des services de notation et de recherche afférents aux titres de créance et aux valeurs, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil, des recherches de crédit, des analyses économiques et des services de gestion du risque financier. La Société, qui clôture l'exercice 2017 sur un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars US, emploie quelque 11 900 personnes dans le monde et possède des bureaux dans 41 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.moodys.com.

