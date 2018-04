Moody’s Analytics : lance RiskIntegrity™ IFRS 17 et aide les assureurs à se préparer à la nouvelle norme de reporting

Moody’s Analytics lance aujourd’hui RiskIntegrity™ IFRS 17, une solution notamment disponible en version cloud et destinée à faciliter l’application de la nouvelle norme internationale de reporting financier sur les contrats d’assurance (IFRS 17). Ce nouveau logiciel aidera les assureurs dans leur travail d’adaptation à la nouvelle norme, qui doit entrer en vigueur en 2021.

RiskIntegrity IFRS 17 offre aux assureurs une solution automatisée, sécurisée et flexible qui permet de gérer ce processus complexe portant sur d’importants volumes de données et d’effectuer les calculs requis, tout en facilitant la liaison entre les fonctions actuarielle et de reporting financier. Cette solution s’intègre en effet avec tous les systèmes actuariels du marché ainsi qu’avec le système actuariel Moody’s Analytics AXIS™.

Cette nouvelle solution répond au besoin des assureurs d’agréger données et résultats pour l’ensemble de leur organisation, et notamment d’assurer une consolidation multi-niveau et multi-devise ainsi que la prise en compte des transactions intragroupe. Elle offre en outre la possibilité de travailler sur des sites multiples ou bien sur un seul site centralisé. Elle couvre toutes les branches d’activité, dont l’assurance vie, la santé et l’IARD ainsi que la réassurance, tout en offrant des fonctionnalités clé en main qui répondent aux exigences de la norme IFRS 17, comme par exemple le calcul de la marge de service contractuelle (CSM), l’analyse détaillée de l’évolution des actifs et des engagements, les écritures comptable au grand livre, et la gestion des données et des flux d’informations.

« Le reporting financier selon la nouvelle norme IFRS 17 exige des calculs actuariels complexes afin de valoriser les comptes de bilan et identifier les sources de profits et de pertes », explique Christophe Burckbuchler, directeur de la stratégie assurance ainsi que des solutions IFRS 17 chez Moody’s Analytics. « Il s’ensuit que la mise en œuvre de la norme IFRS 17 nécessite de renforcer l’intégration des systèmes actuariels et comptables. Ce qui engendre des défis opérationnels significatifs eu égard aux données, à la modélisation, à la gouvernance et au contrôle des comptes. RiskIntegrity IFRS 17 est une solution clé en main qui s’appuie sur une technologie de nouvelle génération et couvre les exigences les plus rigoureuses de la norme. Grâce au mariage de cette technologie et de notre expertise approfondie de la modélisation actuarielle et du traitement des données, les assureurs peuvent passer à la vitesse supérieure pour l’implémentation de la norme IFRS 17 et prendre une longueur d’avance sur la date butoir fixée par l’IASB ».

La clientèle a le choix entre plusieurs options de déploiement de la solution RiskIntegrity IFRS 17 : modèle SaaS, cloud privé ou public, ou installation sur site. « Les assureurs commencent à réaliser tout le potentiel des nouvelles technologies et à l’exploiter, mais cela nécessite d’intégrer les nouveaux systèmes avec les anciens », ajoute Christophe Burckbuchler. « Nous avons conçu le logiciel RiskIntegrity IFRS 17 de façon à permettre à chaque client de choisir l’approche la mieux adaptée à sa situation ».

Cliquez ici pour en savoir plus sur les solutions IFRS 17 de Moody’s Analytics.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils d’analyse afin d’appuyer la croissance et l’efficience de ses clients, ainsi que la réalisation de leurs objectifs de gestion du risque. Le mariage de notre expertise inégalée de la gestion du risque, de nos vastes ressources d’information et d’une application innovante des technologies aide les dirigeants d’aujourd’hui à entreprendre avec confiance face à des marchés en constante évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions à la pointe du secteur, qui englobent notamment l’analyse, les données, les logiciels et les services aux entreprises, et sont conçues pour offrir une expérience clé en main à nos clients. Des milliers d’organisations nous font confiance partout dans le monde pour notre souci indéfectible de qualité, de service au client et d’intégrité.

Moody’s Analytics est une filiale de Moody’s Corporation (NYSE : MCO). MCO a publié un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie quelque 11 900 personnes dans le monde et est présente dans 41 pays. Pour en savoir plus sur Moody’s Analytics, rendez-vous sur le site www.moodysanalytics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180413005187/fr/