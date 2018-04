Moody’s Analytics : offre de nouveaux services sur le cloud pour aider les banques en matière de conformité réglementaire

Moody’s Analytics a étoffé son offre de logiciels et de services destinés au secteur bancaire en rendant ses solutions de conformité réglementaire et de gestion de bilan disponibles sur le cloud.

En s'appuyant sur des solutions existantes mises à disposition sur le cloud et une offre de logiciel en mode service ou « SaaS », cette initiative est mise en place au moment où les banques voient les solutions cloud et SaaS comme un moyen de réduire les coûts, d’améliorer la performance de leurs opérations, et d’optimiser les systèmes de back et de middle-office.

Les solutions Moody’s Analytics désormais disponibles sur le cloud incluent la plateforme RiskAuthority™, le système de gestion d'actif/passif et de gestion des provisions IFRS 9 RiskConfidence™, le Module de déclaration réglementaire, la solution RiskFoundation™ Discovery, et la solution Scenario Analyzer. Les solutions cloud peuvent être déployées dans des environnements cloud publics, privés ou hybrides, et couvrent diverses exigences réglementaires et normes comptables, comme IFRS 9, CECL, ALM/IRRBB, et Bâle I, II et III. Ces solutions répondent également aux critères de stress-testing, en conformité avec les règles telles que le Dodd-Frank Act Stress Testing (DFAST), le Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), et celles de l'Autorité Bancaire Européenne (ABE).

"À l'heure où les banques veulent de nouveaux moyens pour accélérer et rentabiliser leurs opérations, le cloud est devenu prioritaire pour déployer toutes leurs solutions réglementaires sur une seule et même plateforme", déclare Andrew Bockelman, Directeur Général chez Moody’s Analytics. "Notre objectif est de donner les moyens aux banques d’utiliser une plateforme technologique aux performances exceptionnelles, s'appuyant sur nos solutions reconnues et primées."

Pour les clients désireux de travailler avec une pile technologique intégralement conçue pour le cloud, Moody’s Analytics lance également la première offre d'une suite de solutions SaaS optimisées pour le cloud, sur Amazon Web Services (AWS). Cette solution SaaS répondra aux exigences réglementaires AnaCredit de la BCE. Elle prendra la forme d'une solution hébergée, souple et évolutive pour aider les institutions financières de la zone euro à générer les rapports AnaCredit requis par la BCE.

"Avec l'exécution de notre stratégie cloud, nous lançons une nouvelle génération de produits entièrement conçus pour le cloud", ajoute Bockelman. "Ces solutions disposent d'outils optimisés pour la veille économique, la gestion des données et l'élaboration performante de rapports."

Cliquez ici pour en savoir davantage sur les solutions de technologies de réglementation de Moody’s Analytics.

