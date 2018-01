Morgan Stanley : BPA grevé par la réforme fiscale

18/01/2018 | 13:33

Morgan Stanley publie un bénéfice net de 686 millions de dollars au titre du quatrième trimestre 2017, soit un BPA de 29 cents, mais en excluant une provision liée à la réforme fiscale, il s'est accru de 13,5% à 84 cents.



Les revenus ont augmenté de 5% à 9,5 milliards de dollars, un tassement en 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché) ayant été compensé par les croissances de la gestion de fortune et de la gestion d'investissement.



'Nous entrons en 2018 avec une dynamique solide, aidés par des taux d'intérêts en hausse, la réforme des impôts et une évolution du cadre réglementaire', met en avant le PDG de la banque new-yorkaise, James Gorman.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.