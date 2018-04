Morgan Stanley : bat le consensus au 1er trimestre

18/04/2018 | 13:41

Morgan Stanley publie un bénéfice net en hausse de 42% à 2,7 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2018, soit un BPA de 1,45 dollar, dépassant ainsi d'un vingtaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus ont augmenté de 14% à 11,1 milliards, niveau là-aussi record, avec des hausses dans ses trois divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché), gestion de fortune et gestion d'investissement.



La banque d'affaires explique que cette performance, qui s'accompagne d'un rendement des fonds propres (ROE) supérieur à sa fourchette-cible, reflète aussi 'un levier opérationnel significatif atteint via une discipline de dépenses rigoureuse'.



