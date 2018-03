DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE : Ardian se désengage du site Bricoprivé.com

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOURRELIER GROUP -0.79% 63 1.61% KINGFISHER -0.35% 288 -14.42%

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui être entré en discussions exclusives avec Florac Investissements pour céder sa participation au capital de Bricoprivé.com, le site leader de ventes privées dédiées au bricolage, jardinage et aménagement de la maison à destination des particuliers. Les fondateurs, Julien Boué et Marc Leverger, réinvestissent dans l’opération.Créé à Toulouse en 2012, Bricoprivé.com propose une large gamme de produits de qualité professionnelle à des prix très attractifs. Ce positionnement et le savoir-faire de ses fondateurs a permis au groupe de connaître une croissance rapide et rentable. En effet, Bricoprivé a connu une très forte accélération en passant d'environ 20 millions d'euros de volume d'affaires en 2016 à près de 100 millions aujourd'hui, avec, au-delà d'une croissance organique soutenue, l'ouverture de deux marchés internationaux (Espagne et Italie) et l'acquisition en 2017 de deux sociétés aux activités complémentaires (Racetools et Noova).Ardian a investi une première fois en juin 2015 puis financé une deuxième transaction en juin 2016 afin de soutenir cette forte croissance de l'entreprise.