MR BRICOLAGE : enchaine une deuxième séance de baisse après son avertissement sur résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mr.Bricolage, en repli de 1,03% à la Bourse de Paris après avoir déjà perdu 1,36% hier, poursuit son ajustement à la baisse suite à un avertissement sur ses résultats. A 14,4 euros, le titre de l'enseigne de bricolage revient à son niveau du 12 mars dernier. A cette période, il profitait de la perspective puis de l'annonce d'une amélioration de ses résultats au titre de l'exercice 2017, ce dernier s'étant soldé par un retour aux bénéfices du groupe.Mr.Bricolage a donc indiqué hier matin que les ventes enregistrées au premier trimestre clos fin mars, et jusqu'à fin avril, remettent en cause son objectif annuel d'amélioration du résultat net. Sur les trois premiers mois de l'année, le distributeur spécialisé dans le bricolage a fait état d'une baisse de ses ventes de 8,4% à surfaces courantes. A magasins comparables, la baisse globale est d'environ 4,5%, contre une stabilité attendue par le management."La fréquentation des magasins a été fortement impactée par les mauvaises conditions météorologiques ce printemps, en particulier sur le rayon Jardin qui représente 18% des ventes du groupe contre 14% en moyenne dans le secteur", a précise l'enseigne. L'activité Jardin a chuté de 24,1% au premier trimestre.Cet élément conjoncturel - la météo défavorable - s'est combiné aux effets plus structurants du plan Rebond initié par Mr.Bricolage en novembre 2016. Ce dernier prévoit en effet la cession ou la fermeture des 87 magasins opérés en propre par le groupe en France. Sur ce total, 17 sites, en perte opérationnelle structurelle, doivent être purement et simplement fermés : parmi eux, 15 ont déjà mis fin à leur activité en 2017 et en tout début d'année 2018.Dans ce contexte, Mr.Bricolage a mis en place des mesures de réduction des dépenses et de pilotage des stocks. L'enseigne table également sur les récentes campagnes publicitaires pour bénéficier d'une meilleure dynamique commerciale. Il précise d'ores et déjà que "les tendances relevées depuis mi-avril sont en nette amélioration, avec un rayon jardin en forte augmentation."Suite à cette publication, Oddo BHF a maintenu ses prévisions inchangées d'une marge opérationnelle stable à 2,8% et d'un bénéfice net part du groupe de 6,8 millions d'euros (-13,3%). Ces estimations intègrent une baisse de 10,6% des ventes de Mr.Bricolage, à 434 millions d'euros, dont une chute de 18% pour les magasins exploités en propre.