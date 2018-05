Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mr Bricolage (-1,36% à 14,55 euros) a averti que le niveau des ventes à fin mars et jusqu’à mi-avril n’est actuellement pas en ligne avec l’objectif annuel d’amélioration du résultat net. Ces dernières étaient déjà attendues en baisse sous l’effet du plan Rebond. La société explique que la fréquentation des magasins a été fortement impactée par les mauvaises conditions météorologiques ce printemps, en particulier sur le rayon Jardin qui représente 18 % des ventes du groupe contre 14 % en moyenne dans le secteur.A fin mars, dans un marché en baisse, les volumes d'affaires de l'enseigne Mr Bricolage en métropole reculent à surfaces courantes d'environ 8,4 %, avec un rayon Jardin en baisse de 24,1 %. A magasins comparables, la baisse globale est d'environ 4,5 %, contre une stabilité attendue. Le recul est logiquement plus marqué sur les magasins intégrés dont la redynamisation est au coeur du plan Rebond initié fin 2016.Dans ce contexte Mr.Bricolage a mis en place des mesures de réduction des dépenses et de pilotage des stocks. La société table également sur les récentes campagnes publicitaires pour bénéficier d'une meilleure dynamique commerciale. Les tendances relevées depuis mi-avril sont de plus en nette amélioration, avec un rayon jardin en forte augmentation." Les actions importantes prévues dans le cadre de la 3ème phase du plan Rebond initiée en début d'année avec en particulier l'accélération du renouvellement de l'offre, le redimensionnement du réseau de magasins intégrés et la relance des activités digitales sont toujours prioritaires ", a conclu le spécialiste du commerce indépendant en bricolage de proximité en France.