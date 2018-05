Mr.Bricolage : 1er trimestre pénalisé par la météorologie

10/05/2018 | 08:57

Mr.Bricolage indique que son niveau des ventes à fin mars et jusqu'à mi-avril 'n'est actuellement pas en ligne avec l'objectif annuel d'amélioration du résultat net', la fréquentation des magasins ayant été fortement impactée par les mauvaises conditions météorologiques.



A fin mars, dans un marché en baisse, les volumes d'affaires de l'enseigne en métropole reculent à surfaces courantes d'environ -8,4%, avec un rayon jardin en baisse de -24,1%. A magasins comparables, la baisse globale est d'environ -4,5%, contre une stabilité attendue.



Dans ce contexte Mr.Bricolage a mis en place des mesures de réduction des dépenses et de pilotage des stocks. Les tendances relevées depuis mi-avril se montrent en outre en nette amélioration, avec un rayon jardin en forte augmentation.



