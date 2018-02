Mr Bricolage : Activité 2017

ACTIVITÉ 2017

Mr.Bricolage poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique REBOND

La Chapelle-Saint-Mesmin, le 15 février 2018-Lancé il y a 16 mois, le plan REBOND prévoyait notamment (i) une réorganisation du parc de magasins en propre (dits intégrés), (ii) une accélération sur le digital et (iii) une amélioration des Services aux Réseaux. En2017, conformément à cette feuille de route :

•15 magasins intégrés ont été fermés et 6 cédés,

•Le nouveau site internet Mr.Bricolage a été lancé,

•Les Services aux Réseaux ont été renforcés (182,2 M€, +1,7%).

Avec un périmètre d'activité redimensionné(chiffre d'affaires consolidé 2017 à 485,7 M€,- 7,2%), ces mesures se sont accompagnées comme prévu d'un retour à la croissancemodérée du résultat opérationnel courant en 2017. La mise en œuvre du plan REBOND se poursuit en 2018 et permettra d'amorcer une nouvelle phase de croissance ainsi qu'une amélioration des résultats et de la compétitivité.

Activité consolidée 2017

en M€

31.12.2017

Chiffre d'affaires Commerces

Chiffre d'affaires Services aux réseaux

Ventes de marchandises

Ventes de prestations

Total chiffre d'affaires consolidé

303,5 182,2118,1 64,1485,7

31.12.2016 344,4

VariationS2 2017Variationannuelle - 11,9 %

S2

132,5

- 23,0 %

179,2 + 1,7 % 83,6 + 2,8 %

115,8 + 2,0 % 54,9 + 6,1 %

63,4 + 1,2 %

28,7 - 2,8 %

523,6

- 7,2 %

216,0

- 14,7 %

en M€

Dette financière nette

72,5

66,6

+ 5,9

1.ACTIVITÉ COMMERCES

Dans le cadre du plan REBOND et du recentrage de Mr.Bricolage SA sur son activité de Services aux Réseaux, le parc de magasins détenus en propre au 31 décembre 2017, compte désormais 66 points de vente implantés en France, dont 65 sous enseigne Mr. Bricolage, (4 300 m2en moyenne), et 1 sous enseigne Les Briconautes (contre 87 au 31 décembre 2016, dont 83 sous enseigne Mr. Bricolage et 4 sous enseigne Les Briconautes).

15 fermetures de magasins ont été réalisées au cours de l'exercice sur les 17 initialementprévues : 1 magasin a été repris par un adhérent-entrepreneur et 1 magasin poursuit son activité avec une surface réduite. 1 actif immobilier hors-exploitation et 5 magasins ont également été cédés, dont 4 sous enseigne Mr.Bricolage et 1 sous enseigne Les Briconautes. 2 autres cessions sont intervenues en toutdébut d'année 2018.

Outre la liquidation des stocks des magasins fermés, Mr.Bricolage a lancé dans chacun de ses magasins intégrés un programme de déstockage massif des produits à taux de rotation très faible1afin de préparer la mise en place des nouvelles gammes de produits initiées en 2017.

(1)Les produits à taux de rotation très faible sont les produits vendus moins de 2 fois dans l'année.

Fin 2017, 12% de l'offre a été renouveléeet Mr.Bricolage accélérera le déploiement et larationalisation de l'offre en 2018.

Les mesures prises au niveau des magasins intégrés et la refonte des activités e-commerce, enligne avec les objectifs du plan REBOND, entrainent une baisse du chiffre d'affaires 2017 qui s'établit à 303,5 M€(-11,9% à périmètre courant et -5,2% à magasins comparables).

•Activité Services aux Réseaux

Le chiffre d'affaires 2017 de l'activité de Services aux Réseaux s'élève à 182,2 M€, enprogression de 1,7%. Porté par la croissance des volumes transitant par la logistique du Groupe, les ventes de marchandises aux adhérents-entrepreneurs (+4%) sont en ligne avec la nouvelle stratégied'offre et le recentrage de Mr. Bricolage SA sur ce secteur d'activité.

•Endettement net

Sous l'effet du plan REBOND, et notamment des coûts de fermeture de magasins et du décalage des cessions effectuées début 2018, l'endettement dugroupe progresse ponctuellement, en 2017, de 5,9M€ pour s'établir à 72,5 M€au 31 décembre 2017 contre 66,6M€ au31 décembre 2016. Sur les quatre dernières années, le groupe s'est au total désendetté de19,1M€ (soit 20,9%).

Enfin, dans le cadre du refinancement de son endettement, le Groupe a signé le 20 décembre2017 un nouveau contrat de Crédit syndiqué d'un montant total de 120 M€, en trois tranches :(i)une première à moyen terme de 55 M€ amortissable sur 5 ans,(ii) une ligne de crédit revolvingde 40 M€ amortissable in fine à 5 ans et(iii)un crédit d'investissement de 25 M€ amortissablein fine à 5 ans.

Ce financement a permis d'une part de rembourser par anticipation et en intégralité la ligne definancement existante au 20 décembre 2017 pour 55 M€, et d'autre part, de soutenir legroupedans la mise en œuvre du plan REBOND, ceci amenant vers une nouvelle réduction de l'endettement du Groupe en 2018.

2.LES RÉSEAUX

2 039,1 M€ de volume d'affairesen 2017755 magasins en France et dans le monde sous les enseignes Mr.Bricolage et Les Briconautes, et sous enseignes indépendantes (affiliés).

Volume d'affaires des réseaux

Volume d'affaires TTCen M€

S2 2017

Var. à m. comp.

vs S2 2016

Variation à surfaces courantes

Variation à magasinsNombre de

comparables(c)magasins

Ventes en magasinsdont France(a)dont International

(b)

E-commerce(d)Total

-2,0 %-2,3 % +0,2 % -65,4 %-2,5 %

1 789,5 240,4 9,2

-4,5 %-5,3 % +2,0 % -45,4 %-4,8 %

-0,9 % 755

-1,4 % 687

+2,2 % 68

--1,3 %

-755

(a) Dont 322 magasins sous enseigne Mr.Bricolage, 103 magasins sous enseigne Les Briconautes et 262 magasins affiliés sous enseignes indépendantes.

(b) 68 magasins sous enseigne Mr. Bricolage dans 8 pays : Andorre (1), Belgique (46), Bulgarie (11), Chypre (1), Macédoine (1), Madagascar (1), Maroc (5), Maurice (2).

(c) Variations calculées sur la base de tous les magasins Mr.Bricolage, d'un panel de55 magasins Les Briconautes et de 21 affiliés.

(d) Le poste « e-commerce » intègre les ventes livrées à domicile et les ventes retirées dans les magasins retrait colis Mr. Bricolage.

•France

Le réseau en France compte 687 magasins fin 2017.

Sur un marché français des Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) en hausse de 0,2%(2)à magasinscomparables en 2017, le volume d'affaires à magasins comparables des réseaux sous enseignes et affiliés,s'élève à 1,8 milliard d'euros(-1,4%). Cette variations'expliqueprincipalement par le redimensionnement du parc de magasins intégrés, l'une des prioritésdu plan REBOND. Dans le même temps, les adhérents-entrepreneurs Mr.Bricolage accélèrent le développement du réseau et investissent largement dans de nouveaux projets. En 2017, 5 ouvertures, 7 transferts,remodelings ou agrandissements et 8 reprises de magasins ont ponctué l'année.

•International

Le réseau international compte 68 points de vente répartis dans 8 pays à fin 2017, contre 71 magasins dans 11 pays à fin 2016.

Le recentrage sur les pays les plus porteurs (Belgique, 46 magasins et Bulgarie, 11 magasins)permet à l'activitéinternationalede croitre de 2%, pour s'établir à 240,4 M€ en 2017.

•Le réseau belge,qui représente 55,9% du volume d'affaires desréseauxà l'étranger,confirme son retour à la croissance (+4,3%) après une année 2016 marquée par une conjoncture économique en berne ;

•Le réseau bulgare, qui représente27,8% du volume d'affaires des réseaux à l'étranger,croît de +1,9%.

Par ailleurs, un cinquième magasin a ouvert en juin 2017 au Maroc (Casablanca). Les deux magasins situés en Uruguay, le magasin colombien et le dernier point de ventede l'enseigne enRoumanieont été fermés au cours de l'année.

Début 2018, le Groupe a renforcé son partenariat avec Yeshi Groupe en ajoutant 5 pays (Benin,Burkina Faso, Mali, Niger, Togo) aux 4 pays déjà signés en 2014 (Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal,Congo). Une première ouverture est prévue au 1ersemestre 2018 en Côte d'Ivoire.

Le Groupe publiera ses résultats annuels 2017 et ses perspectives 2018 le 14 mars 2018 après Bourse.

A propos du Groupe Mr.Bricolage (chiffres à fin 2017)

Le Groupe Mr. Bricolage, qui développe les enseignes à forte notoriété Mr.Bricolage et Les Briconautes, est le spécialiste du commerce indépendant en bricolage de proximité en France avec 687 points devente, sous enseignes ou affiliés. A l'international, le Groupe est implanté dans 8 autres pays avec 68magasins.

Mr. Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est coté sur le compartiment B de Euronext Paris et fait notamment partie des indices Enternext PEA-PME 150 et CAC All Shares.

Mr. Bricolage SA est éligible au PEA-PME.

(2) Source : Indice Banque de France du marché des GSB à magasins comparables.