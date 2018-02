Mr Bricolage : baisse de -7,2% du CA annuel

15/02/2018 | 18:06

Le groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 485,7 ME en 2017 en repli de - 7,2%.



Le groupe enregistre une baisse du chiffre d'affaires de l'activité commerces qui s'établit à 303,5 ME (-11,9% à périmètre courant et -5,2% à magasins comparables).



Le chiffre d'affaires 2017 de l'activité de Services aux Réseaux s'élève à 182,2 ME, en croissance de 1,7%. ' Les ventes de marchandises aux adhérents-entrepreneurs (+4%) sont en ligne avec la nouvelle stratégie d'offre et le recentrage de Mr. Bricolage SA sur ce secteur d'activité ' indique le groupe.



Dans le cadre du plan REBOND et du recentrage de Mr.Bricolage SA sur son activité de Services aux Réseaux, le parc de magasins détenus en propre au 31 décembre 2017, compte désormais 66 points de vente implantés en France.



