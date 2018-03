Mr.Bricolage : retour de la rentabilité en 2017

15/03/2018 | 10:25

Mr.Bricolage a fait état hier après séance d'un bénéfice net de 7,8 millions d'euros au titre de l'exercice clos, contre une perte de 65,5 millions à fin 2016.



Le spécialiste du commerce indépendant en bricolage de proximité a également enregistré un Ebitda de 27,3 millions d'euros, en hausse de 0,4%, ainsi qu'un bénéfice opérationnel courant de 13,8 millions, en progression de 0,9% sur un an.



En termes d'activité, le chiffre d'affaires a en revanche reculé de 7,2% à 485,7 millions d'euros, pénalisé par la faiblesse de la division 'Commerces', dont les revenus ont diminué de 11,9% à 303,5 millions d'euros, ceux tirés du pôle 'Services aux réseaux' ayant à l'inverse crû de 1,7% à 182,2 millions.



En termes de perspectives annuelles, Mr.Bricolage entre progressivement dans la dernière phase du plan REBOND 'Construire le futur'. Le redimensionnement du parc de magasins intégrés se traduira logiquement par une baisse du chiffre d'affaires en 2018. En parallèle le groupe accélèrera, comme prévu, la montée en puissance de ses activités Services aux réseaux. Le groupe vise également la reprise de la réduction de son endettement.



Mr.Bricolage table sur un parc de magasins sous enseignes et affiliés en croissance, tant en France qu'à l'international, et prévoit d'inaugurer 4 premiers magasins '100% nouveau concept'.



A horizon 2020, Mr.Bricolage ambitionne un retour durable de la croissance et une amélioration de la rentabilité des magasins des adhérents-entrepreneurs.





