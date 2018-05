MRM : Cession de l'immeuble Nova à La Garenne-Colombes (92) pour 38 millions d'euros (hors droits)

Communiqué de presse

Cession de l'immeuble Nova à La Garenne-Colombes (92) pour 38 millions d'euros (hors droits)

Cette opération marque la sortie effective de MRM du segment des bureaux et le recentrage de ses opérations sur les actifs de commerce

Paris, le 16 mai 2018 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l'immobilier de commerces, annonce ce jour la cession de Nova, un immeuble de bureaux situé au coeur du nouveau quartier d'affaires de La Garenne-Colombes, près de La Défense (92). L'immeuble, occupé à 81%, a été cédé à un véhicule d'investissement commun aux groupes TwentyTwo Real Estate et Massena Partners pour un prix de 38 millions d'euros (hors droits).

Ayant fait l'objet d'une restructuration complète achevée en 2012 à l'issue de laquelle il a obtenu les certifications HQE/NF bâtiment tertiaire, HQE Exploitation et BREEAM in Use, Nova est un immeuble multi-locataire de 10 600 m² de bureaux répartis sur 17 niveaux, comptant des services regroupés au rez-de-chaussée (restaurant interentreprises, cafétéria et salles de réunion) et 254 places de stationnement. Il offre à ses occupants fonctionnalité, confort d'utilisation et accessibilité grâce aux nombreux transports en commun situés à proximité de l'immeuble

Cette cession du dernier immeuble de bureaux en exploitation de MRM marque l'aboutissement du processus initié en juin 2013 consistant à recentrer progressivement l'activité de la foncière sur la détention et la gestion d'actifs de commerce. Elle porte à 126 millions d'euros le montant total des ventes d'actifs de bureaux réalisées par MRM depuis cette date.

MRM rappelle que le portefeuille de commerces fait l'objet d'un plan d'investissement de 35 millions d'euros qui concerne sept des neuf lignes d'actif existantes. Le lancement des différents programmes s'est fait de façon échelonnée depuis 2016, l'achèvement du dernier des programmes (le plus important d'entre eux, à savoir l'extension du centre commercial Valentin à proximité de Besançon) étant attendu en 2019.

Pour la cession de l'immeuble Nova, MRM a été conseillé par Cushman & Wakefield ainsi que par l'étude notariale ADDH (Maître Olaf Déchin). L'acquéreur a été conseillé par Scaprim Asset Management, Clifford Chance ainsi que l'étude notariale Allez & Associés.

La réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires de MRM se tiendra le 31 mai 2018 à 10 heures au siège de la Société.

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre et les résultats semestriels 2018 seront publiés le 27 juillet 2018 avant ouverture de bourse et présentés au cours d'une réunion d'information qui se tiendra le même jour.

A propos de MRM

MRM est une société d'investissement immobilier cotée qui détient et gère en France un patrimoine composé majoritairement d'actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - Code Bloomberg : MRM:FP -Code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

