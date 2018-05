MRM : cession d'un immeuble près de La Défense

16/05/2018 | 09:33

MRM annonce la cession de Nova, un immeuble de bureaux situé au coeur du nouveau quartier d'affaires de La Garenne-Colombes, près de La Défense. Occupé à 81%, il a été cédé à un véhicule d'investissement pour un prix de 38 millions d'euros (hors droits).



Ayant fait l'objet d'une restructuration complète achevée en 2012, cet immeuble multi-locataire de 10.600 m² de bureaux répartis sur 17 niveaux compte des services regroupés au rez-de-chaussée et 254 places de stationnement.



Cette cession du dernier immeuble de bureaux en exploitation de MRM marque l'aboutissement du processus de recentrage initié en juin 2013 et porte à 126 millions d'euros le montant total des ventes d'actifs de bureaux réalisées par MRM depuis cette date.



