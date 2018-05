Muenchener Rueckversicherung : Munich Re s'attend à un profit 2018 dans le haut de ses prévisions

Le numéro un mondial de la réassurance, qui a accusé une baisse de ses bénéfices au cours des cinq dernières années, compte sur un retour à meilleure fortune cette année.

Le groupe allemand a confirmé sa prévision d'un résultat net compris entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année et son directeur financier Jörg Schneider s'est dit "très confiant que le profit atteindrait au moins le haut de la fourchette", lors d'une téléconférence sur les résultats.

Le bénéfice a atteint 827 millions d'euros au premier trimestre contre 557 millions un an plus tôt, grâce à un début d'année plus clément sur le plan des catastrophes naturelles après les indemnités record versées en 2017.

Les sinistres majeurs ont occasionné des versements de 62 millions au premier trimestre contre 403 millions un an plus tôt. "Cela était donc sensiblement inférieur à nos prévisions", a dit Munich Re.

Vers 09h35 GMT, l'action Munich Re recule de 1,01% à la Bourse de Francfort, à 190,20 euros. Elle avait rebondi de près de 13% entre un point bas de plus de quatre mois touché début février et un pic de deux ans à 200,30 euros atteint le 24 avril.

Le mois dernier, Munich Re avait dit s'attendre à un bénéfice consolidé trimestriel de plus de 800 millions d'euros en raison de versements plus faibles qu'attendu sur des sinistres majeurs.

(Tom Sims, Véronique Tison et Marc Joanny pour le service français)