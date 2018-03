Munich Re: bénéfices gonflés d'ici 2020 et rachat d'actions

Francfort (awp/afp) - Le géant allemand de la réassurance Munich Re compte nettement améliorer son bénéfice en 2018 et le porter à 2,8 milliards d'euros d'ici 2020, a-t-il annoncé jeudi en même temps que le lancement d'un rachat d'actions.

"Munich Re est de retour sur la voie de la croissance. Pour 2018, nous visons un excédent légèrement supérieur à l'objectif de bénéfice de l'année écoulée", a déclaré Joachim Wenning, président du directoire de Munich Re, dans un communiqué.

Le concurrent de Swiss Re, Hannover Re et Scor mise en 2018 sur un bénéfice net entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros. Il prévoyait initialement dégager un bénéfice entre 2 et 2,4 milliards d'euros au titre de l'exercice 2017, mais avait dû revoir à la baisse ses ambitions en raison d'une lourde perte liée aux catastrophes naturelles.

Le groupe avait indiqué début février avoir généré l'an dernier un bénéfice net part du groupe de 375 millions d'euros.

La division réassurance devrait dégager en 2018 un bénéfice d'environ 2,3 milliards d'euros et de plus de 500 millions d'euros pour la branche assurance, avec l'enseigne Ergo.

Munich Re veut par ailleurs utiliser sa position confortable en capital pour racheter ses propres actions sur le marché pour un montant maximal d'un milliard d'euros d'ici l'assemblée générale annuelle de 2019, a encore annoncé le groupe de Munich jeudi.

En Bourse, ces annonces ont fait grimper le titre, qui gagnait 1,26% à 184,20 euros vers 08H55 GMT, sur un indice Dax en hausse modérée (+0,41%).

afp/rp