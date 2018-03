Munich Re : en hausse après ses objectifs 2018

15/03/2018 | 12:34

Munich Re avance de 1,5% à Francfort, après l'annonce par le réassureur bavarois qu'il vise un profit entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros pour 2018, à comparer à une fourchette cible de 2-2,4 milliards pour l'exercice précédent.



'Le consensus actuel se situe vers 2,45-2,48 milliards d'euros, aussi nous ne voyons pas à ce stade de marge pour une révision en hausse', réagit Bryan Garnier qui affiche toujours une position 'neutre' sur le titre.



Par ailleurs, revendiquant un bilan solide, Munich Re maintient son dividende à 8,60 euros par action et fait part de son intention de racheter pour un milliard d'euros de ses propres actions d'ici à son assemblée générale de 2019.



