Munich Re : en retrait après ses trimestriels

08/05/2018 | 13:33

Munich Re se replie de 1,1% après la publication d'un bénéfice net trimestriel en croissance de 48% à 827 millions d'euros grâce à de moindres dépenses pour pertes majeures et une bonne performance de son activité de souscription.



'Les renouvellements au 1er avril ont de nouveau apporté une légère hausse des prix de 0,8%, ainsi qu'une expansion de l'activité de 8,1%', précise le Bavarois, qui envisage désormais un ratio combiné amélioré à 97% en réassurance dommage pour l'ensemble de 2018.



Cette publication est conforme à sa préannonce du mois dernier, puisque Munich Re revendiquait alors des bénéfices de plus de 800 millions d'euros, et il confirme sa fourchette cible annuelle qui va de 2,1 à 2,5 milliards d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.