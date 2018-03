MuleSoft : offre recommandée de Salesforce 0 0 21/03/2018 | 13:21 Envoyer par e-mail :

Introduit en Bourse voilà environ un an au prix de référence de 17 dollars, MuleSoft (qui compte deux classes d'actions, A et B) va donc faire l'objet d'une offre recommandée mixte comprenant d'une part à 36 dollars par action en espèces, et d'autre part 0,0711 action Salesforce. Soit, globalement, un prix de 44,9 dollars par titre MuleSoft sur la base des cours du 19 mars, et une prime de l'ordre de 36% relativement à cette même date.



Schématiquement, MuleSoft propose des solutions logicielles permettant d'exploiter différentes sources de données, où qu'elles se situent (dans le 'cloud', ou bien sur les serveurs de clients, etc).



La cible revendique environ 1.200 clients parmi lesquels se trouvent Coca-Cola, Barclays et Unilever.



