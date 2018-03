Musee Grevin : Parkeromane au Théâtre Grévin

GRÉVIN PARIS

PRÉSENTE

PARKEROMANE

Graham Parker et Eric Naulleau dans Parkeromane

Le samedi 10 mars 2018 au Théâtre Grévin

33 euros

Tarif unique

Comment évoquer un artiste dont les chansons servent de bande originale à votre existence depuis bientôt quarante ans ? Comment parler d'un homme dont le refus de tout compromis vous sert d'exemple discret mais têtu ? se demande Eric Naulleau dans Parkeromane.

Réponse : en lui donnant la parole. Car Parkeromane est un livre à deux voix. Biographie et autobiographie, roman et essai, road trip entre Paris, New York et Minneapolis, voyage dans le temps et l'espace, au gré des souvenirs, des rencontres et des textes de chansons. Et surtout hommage rendu à l'un des plus grands auteurs compositeurs de l'histoire du rock : Graham Parker.

A l'occasion de la réédition augmentée du livre chez Belfond, et après une représentation parisienne aux Bouffes du Nord, cette expérience se prolonge de manière originale le 10 mars 2018 sur la scène du Théâtre du Musée Grévin à Paris : des extraits du livre lus par Eric Naulleau alterneront avec autant de chansons interprétées par Graham Parker pour une rencontre entre littérature et musique, et une occasion unique de voir et d'entendre une légende du rock.

Informations pratiques

Le samedi 10 mars 2018 à 21h

Théâtre Grévin 10 boulevard Montmartre 75009 PARIS- Métro Grand Boulevards.