Musee Grevin : Raphaël Mezrahi au Théâtre Grévin

Du mercredi au samedi 11-12-13-14 avril / 18-19-20-21 avril / 25-26-27-28 avril 2018

(relâche les dimanches, lundis et mardis)

Et le jeudi 3 et samedi 5 mai 2018

Il y a 2 ans, dans un supermarché, alors qu'il faisait ses courses, une fille magnifique de 26 ans s'approche de Raphaël Mezrahi et lui dit : « ma grand-mère vous adore ! » Une fois la déception passée, il se dit que ce serait un super titre de spectacle.

Aussitôt dit, aussitôt fait !

ll vous raconte pendant plus d'une heure et demie des anecdotes improbables sur sa vie et sur toutes les rencontres incroyables qu'il a pu faire. Le tout ponctué de vidéos qu'il a proposé à la télé et qui ont été refusées et vous comprendrez (ou pas…) pourquoi.

Une rencontre à ne pas manquer !

Les critiques sont déjà dithyrambiques !

Montagne magazine : « Oh là là ! quelle vue ! »

Camping car magazine : « Génial, on a pu se garer »

Marie-Thérèse : « Qu'est ce qu'il a dit ? »

Obsèques mag : « C'était notre dernière sortie :-( »