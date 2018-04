NANOBIOTIX : lance un projet de recherche préclinique sur NBTXR3 avec un centre de recherche américain

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nanobiotix société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, a annoncé le lancement d'un projet de recherche pré-clinique avec l'University of Texas MD Anderson Cancer Center portant sur NBTXR3, produit leader de Nanobiotix. Premier d'une nouvelle classe de produits, NBTXR3 a été conçu pour détruire, les tumeurs et les métastases lorsqu'il est activé par la radiothérapie, en générant une mort cellulaire physique et une mort cellulaire immunogène conduisant à l'activation spécifique du système immunitaire.Cette collaboration avec le MD Anderson, l'un des principaux centres de recherche en oncologie dans le monde, permettra d'obtenir des données pré-cliniques de façon incomparable concernant l'utilisation de NBTXR3 activé par radiothérapie plus avec l'anti- PD1 Nivolumab (version murine de l'Opdivo).Le programme conjoint étudiera également l'utilisation future potentielle de NBTXR3 en immuno-oncologie avec des inhibiteurs de point de contrôle, ainsi que sa capacité à contrôler la maladie métastatique.