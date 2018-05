Nanobiotix : Finance | Chiffre d’affaires du premier trimestre 2018

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018

Paris, France et Cambridge, Massachusetts, USA, 15 mai 2018 - NANOBIOTIX (Euronext: NANO - ISIN: FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires non-audité pour le premier trimestre 2018.

Compte de résultat

En €

T1 2018

T1 2017

Chiffre d'affaires dont : Licence Prestations de services - - - - - -

Activité et résultats au cours du premier trimestre 2018

La Société n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2018, ce qui s'avère être pleinement conforme à ses attentes.

En janvier, Nanobiotix a présenté de premières données prometteuses dans l'essai de phase I/II avec NBTXR3 dans les cancers du foie primitifs (carcinomes hépatocellulaires, CHC) et les métastases hépatiques issues d'autres tumeurs à l'American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Annual Meeting (ASCO-GI).

Le produit a démontré un très bon profil de sécurité, sans aucun effet indésirable (grave ou non) lié au produit observé et aucune toxicité limitant la dose (DLT). A date, sur 10 patients traités, 7 étaient évaluables. Sur ces 7 patients, la meilleure réponse obtenue fut une réponse complète chez 3 patients et une réponse partielle chez 3 autres. Ces données de réponse sont préliminaires et seront complétées ultérieurement. Cette indication est la troisième du développement global de NBTXR3 confirmant la transférabilité de l'approche d'un cancer à l'autre.

Egalement en janvier, Nanobiotix s'est associé au Providence Cancer Institute pour mener un programme de recherche préclinique en immunothérapie dans le cancer du pancréas. Le Providence Cancer Institute est l'un des principaux centres de recherche en oncologie dans le monde situé au Robert W. Franz Cancer Center à Portland dans l'Oregon. Cette collaboration permettra d'obtenir des données précliniques essentielles sur la capacité de NBTXR3 activé par la radiothérapie à induire une réponse immunitaire antitumorale.

***

Prochaine communication financière : chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018, le 12 juillet 2018.

