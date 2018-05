3 mai (Reuters) - Nanobiotix SA a annoncé jeudi dans un communiqué :

* S'ASSOCIER AVEC WEILL CORNELL MEDECINE AUTOUR D'UN PROJET D'ÉTUDES NON CLINIQUES afin d'évaluer le mécanisme d'action du traitement NBTXR3 DANS LES CANCERS MAMMAIRES.

* Les données précliniques et cliniques déjà publiées indiquent que "NBTXR3" pourrait jouer un rôle clé en oncologie et pourrait devenir un pilier en Immuno-Oncologie. Le communiqué : https://reut.rs/2JSvjIx Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)