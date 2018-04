10 avril (Reuters) - Nanobiotix SA a annoncé mardi dans un communiqué :

* Que le groupe et l'University of Texas MD Anderson Cancer Center lancent un projet de recherche préclinique en immunothérapie combinant NBTXR3 et Nivolumab dans le cancer du poumon. Le communiqué : https://reut.rs/2GP1Kut Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)