Nanobiotix : titre bien orienté après des données prometteuses

22/01/2018 | 15:09

L'action Nanobiotix engrange 1,6% vers 15h ce lundi, entourée après la présentation de résultats intermédiaires de sécurité et de faisabilité issus de l'essai de phase I/II évaluant le produit NBTXR3 dans les cancers du foie primitifs (carcinomes hépatocellulaires, CHC) et les métastases hépatiques issues d'autres tumeurs.



Ces derniers ont révélé un très bon profil de sécurité sans aucun effet indésirable (grave ou non) lié à NBTXR3, a indiqué le groupe, qui a précisé que 3 patients sur 7 évaluables ont obtenu une réponse complète et 3 sur 7 une réponse partielle, sur un total de 10 patients traités.



L'essai de phase I/II mené par Nanobiotix a pour objectif l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité préliminaire des nanoparticules NBTXR3 injectées par voie intra-tumorale (IT) ou intra-artérielle (IA) et activées par radiothérapie de haute précision délivrée par hypo-fractionnement - radiothérapie externe stéréotaxique (SBRT) -, pour le traitement des cancers du foie.





