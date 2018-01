Impertubable Envoyer par e-mail :

L’indice s’adjuge d’ores et déjà 8% depuis le 1er janvier, après +31.5% l’année passée, confirmant ainsi une tendance clairement positive en données hebdomadaires au-dessus des 6400 points.



Les 7000/7100 points sont désormais en ligne de mire et seul un retour sous les 6600 points mettrait à mal les velléités haussières. Il faudrait alors s’attendre à des prises de bénéfices plus marquées en direction des 6400 points. Comme son homologue américain, le NASDAQ100 aligne les records grâce à l’envolée des valeurs technologiques et à l’amélioration des perspectives économiques à l’échelle mondiale.L’indice s’adjuge d’ores et déjà 8% depuis le 1er janvier, après +31.5% l’année passée, confirmant ainsi une tendance clairement positive en données hebdomadaires au-dessus des 6400 points.Les 7000/7100 points sont désormais en ligne de mire et seul un retour sous les 6600 points mettrait à mal les velléités haussières. Il faudrait alors s’attendre à des prises de bénéfices plus marquées en direction des 6400 points.

