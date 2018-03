Nasdaq : lance le Fund Network pour accroître la transparence du marché

Un service complet pour inclure tous les produits d'investissement accessibles au public, en augmentant l'accès au marché pour plus d'utilisateurs individuels

NEW YORK, le 28 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Nasdaq (Nasdaq : NDAQ) a annoncé aujourd'hui l'expansion et la relance du Mutual Fund Quotation Service (MFQS) de Nasdaq en tant que Nasdaq Fund Network (NFN). Nasdaq Fund Network est un service mondial d'information sur les produits d'investissement qui apporte plus d'efficacité et de transparence aux marchés financiers mondiaux.

Le Nasdaq Fund Network permet au public investisseur mondial un accès quotidien aux valorisations pour les instruments financiers cotés, y compris les fonds communs de placement, les fonds du marché monétaire, les fiducies d'investissement à capital variable (UIT), les rentes, les comptes en gestion distincte (« Separately Managed Accounts ») / comptes gérés unifiés (« Unified Managed Account » - UMA), les fiducies de placement collectif, les investissements alternatifs et les produits structurés inscrits au Nasdaq. Auparavant, le MFQS se limitait aux seules inscriptions de fonds communs de placement et de fonds du marché monétaire.

« Le Nasdaq fournit la transparence du marché aux fonds communs de placement et aux fonds du marché monétaire depuis plus de 30 ans à travers le MFQS », a déclaré Bjorn Sibbern, Vice-président directeur et responsable de Global Information Services du Nasdaq. « Le lancement de Nasdaq Fund Network est un grand pas en avant pour servir nos clients avec une meilleure transparence du marché, qui est la pierre angulaire de marchés équitables et ouverts. Le Nasdaq Fund Network rendra les marchés financiers plus inclusifs et moins opaques pour la communauté mondiale accrue des investisseurs ».

Le Nasdaq Fund Network représente la prochaine génération de MFQS du Nasdaq. Lancé en 1984, le MFQS a joué un rôle clé dans la transparence des marchés des fonds communs de placement et des fonds du marché monétaire. Avant sa création, les investisseurs peinaient à trouver des données concernant l'établissement des prix pertinentes, précises et fiables sur les fonds. Le Nasdaq a contribué à dresser un cadre pour rendre les fonds communs de placement plus accessibles et populaires auprès des investisseurs, institutions, portails en ligne et médias. Ce service s'étend désormais au-delà des fonds communs de placement américains pour inclure de nombreux types de produits de placement, tant au niveau du pays qu'à l'étranger.

« Nous estimons que tous les acteurs du marché sont mieux servis par l'accès aux informations, et en tant que client et opérateur d'actifs alternatifs, la relance du Nasdaq Fund Network est un événement bienvenu. En fait, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Nasdaq en 2011 pour créer et formaliser sa plateforme pour les produits d'investissement alternatifs (« Alternative Investment Products ») non cotés, ce qui a accru la transparence du marché », commente Bill Miller, Président-directeur général de CCO Capital, LLC., filiale chef de file du CIM Group. « Les actionnaires de Cole Income NAV, première société de placement immobilier (REIT) quotidiennement échangée et cotée en bourse qui a été qualifiée pour un symbole boursier Nasdaq et la première à figurer dans la catégorie des produits de placement alternatifs (« Alternative Investment Product »), ont pu accéder avec efficacité aux informations quotidiennes sur les prix et continueront d'obtenir données précises sur le Nasdaq Fund Network élargi ».

Le Nasdaq Fund Network (NFN) répertorie et distribue quotidiennement les données de performance de plus de 35 000 produits à investir auprès de plus d'un million d'investisseurs. Les émetteurs de produits et les gestionnaires d'actifs bénéficient d'un service automatisé qui permet de mieux sensibiliser sur les actifs et les rassembler pour les produits nouveaux et ceux existants. Les investisseurs institutionnels et particuliers ainsi que le grand public investisseur bénéficient d'un accès quotidien à des données transparentes au niveau des fonds pour une large gamme de produits afin de contribuer aux prises de décisions d'investissement.

À propos de Nasdaq :

Nasdaq (Nasdaq : NDAQ) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de négociation, de compensation, de technologie boursière, de cotation, d'information et de services aux sociétés faisant appel public à l'épargne. Grâce à son portefeuille diversifié de solutions, Nasdaq aide ses clients à planifier, optimiser et concrétiser leur vision d'entreprise en toute confiance. Pour ce faire, elle recourt à des technologies éprouvées qui offrent la transparence et les connaissances nécessaires pour naviguer sur les marchés financiers mondiaux d'aujourd'hui. En tant que créateur du premier marché boursier électronique au monde, sa technologie alimente plus de 90 marchés dans 50 pays et 1 opération sur titres sur 10 dans le monde. Le Nasdaq compte environ 3 900 inscriptions au total avec une valeur marchande d'environ 13 billions de dollars. Pour en savoir plus, consulter http://business.nasdaq.com

Contact presse Nasdaq :

Matthew Sheahan

(212) 231-5945

matthew.sheahan@nasdaq.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nasdaq via Globenewswire