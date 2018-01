L'emploi privé a porté le Dow au-delà des 25.000

Le Dow Jones a franchi cinq paliers de 1.000 points en 2017, en raison notamment de solides résultats de sociétés et du programme économique pro-croissance voulu par le président Donald Trump.

Cet élan est encore là en tout début d'année: l'indice S&P-500 a pour la première fois terminé au-dessus des 2.700 points mercredi, tandis que le Nasdaq avait fini au-dessus des 7.000 points la veille. Ces deux indices ont également enregistré un record de clôture jeudi.

"Chaque palier de 1.000 points du Dow représente maintenant un mouvement de moins de 1%; c'est juste un nouveau repère", a dit Michael Antonelli (Robert W. Baird). "Ce qui est important c'est que les indicateurs macroéconomiques disent aux investisseurs que l'économie mondiale se porte vraiment bien".

Le rally montre que "les investisseurs pensent que les conditions resteront favorables au moins les deux premiers mois", a noté Quincy Crosby (Prudential Financial).

Durant ces deux mois tomberont les résultats trimestriels des entreprises et les banques monteront les premières au front dès la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a gagné 152,45 points (0,61%) à 25.075,13 points. Le S&P-500 a pris 10,93 points (0,4%) à 2.723,99 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 12,38 points (0,18%) à 7.077,92 points.

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 250.000 emplois en décembre, un nombre au plus haut depuis mars et nettement supérieur à celui de novembre et aux attentes des économistes, suivant l'enquête mensuelle d'ADP.

Les économistes interrogés par Reuters avaient anticipé en moyenne 190.000 créations d'emplois, leurs estimations allant de 165.000 à 225.000.

Cet indicateur a largement compensé une autre statistique de l'emploi moins favorable publiée également jeudi.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté lors de la semaine au 30 décembre, au nombre de 250.000, alors que les économistes avaient anticipé en moyenne 240.000 inscriptions.

L'attention des investisseurs se porte dès à présent sur la statistique de l'emploi de décembre qui sera publiée vendredi.

INTERROGATIONS SUR L'EMPLOI DE DÉCEMBRE

Le secteur bancaire en particulier a bien tiré parti de la solide statistique ADP car elle plaide pour une poursuite du resserrement monétaire.

Ainsi, Wells Fargo a gagné 1,25%, JPMorgan Chase 1,4% et Goldman Sachs 1,4% également.

L'indice S&P des financières progresse de 0,94%, meilleur gain sectoriel de la journée.

Dans le secteur de la distribution, la chaîne de grands magasins J.C. Penney a fait état jeudi d'une hausse de 3,4% de ses ventes à périmètre comparable sur la période novembre-décembre, tandis que son homologue Macy's a annoncé 1% de hausse sur la même période.

J.C. Penney laisse pourtant 0,3% et Macy's encore plus, soit 3,3%.

Monsanto a gagné 0,4%. Le géant américain des semences et de l'agrochimie, en cours de rachat par le groupe chimique allemand Bayer, anticipe un bon exercice 2017-2018, à la faveur d'un relèvement des prix du glyphosate et d'une amélioration de la demande mondiale de semences de soja.

Sprint a perdu 4,6%. Le quatrième opérateur de téléphonie mobile américain a annoncé jeudi avoir nommé l'ancien directeur général d'Altice, Michel Combes, au poste de directeur financier, à partir du 6 janvier.

Intel a encore lâché 1,8%, augmentant ses pertes de la veille à la suite d'informations suivant lesquelles ses puces étaient vulnérables à des cyberattaques.

Son concurrent Advanced Micro Devices a gagné 4,9%.

Sears Holdings, qui a annoncé la fermeture de 103 magasins déficitaires des enseignes Kmart et Sears, s'est délesté de 4,8%. [L8N1OZ4SV]

Le volume a été conséquent, en dépit de la vague de froid polaire qui frappe les Etats-Unis et le Canada. Il est de l'ordre de sept milliards de titres échangés, au-dessus de la moyenne de 6,3 milliards des 20 dernières séances, selon des données de Thomson Reuters.

La statistique de l'emploi ADP a d'abord provoqué une hausse des rendements des Treasuries et sur le marché des futures la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de la Réserve fédérale des 20 et 21 mars a bien augmenté.

Cette perspective a provoqué un nouvel aplatissement de la courbe des rendements, le spread entre le papier à 5 et 30 ans tombant à 51,6 points de base, un point de plus à peine que le plus bas d'une dizaine d'années établi cette semaine.

Mais les dégagements sur les Treasuries ont ensuite ralenti la cadence car si l'indicateur est de bon augure pour la statistique de l'emploi de demain, des questions demeurent sur les revalorisations salariales.

Le rendement du deux ans est redescendu à 1,960% après avoir atteint 1,976%, un plus haut depuis octobre 2008. Le rendement du cinq ans est passé de 2,292%, un plus haut depuis avril 2011, à 2,270%.

La statistique de l'emploi du jour a permis un temps au dollar de réduire ses pertes contre l'euro et d'augmenter ses gains contre le yen mais cela fut de courte durée.

L'euro, tombé à 1,2005 dollar, est ensuite remonté jusqu'à 1,2089 et a gagné finalement 0,5% à 1,2068.

L'indice du dollar, qui mesure les évolutions du billet vert face à un panier de monnaies de référence, était tombé mardi au plus bas depuis le 20 septembre. Il cédait encore 0,3% à 91,878 aujourd'hui.

(Avec Kate Duguid et Gertrude Chavez-Dreyfuss)

par Sruthi Shankar et Caroline Valetkevitch