USA-Le Dow Jones cède 0,28%, le Nasdaq prend 0,89%

NEW YORK, 1er mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi soutenue par les valeurs technologiques et des évolutions perçues comme positives sur le front des relations commerciales.

Les résultats décevants du laboratoire pharmaceutique Pfizer, la chute des cours du pétrole et un regain d'inquiétudes sur les conséquences de la hausse des coûts sur les profits des entreprises ont en revanche pesé sur la tendance.

L'indice Dow Jones a cédé 66,93 points soit 0,28%, à 24.096,22.

Le S&P-500, plus large, a gagné 6,46 points, soit 0,24%, à 2.654,51.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 63,13 points (0,89%) à 7.129,40.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).