USA-Le Dow Jones cède 0,61%, le Nasdaq gagne 0,38%

NEW YORK, 12 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi après son net rebond depuis le début du mois et à la veille de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de février qui pourrait relancer les anticipations d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 0,61%, soit 153,66 points à 25.182,08.

Le S&P-500, plus large, a reculé de 2,93 points, soit de 0,11%, à 2.783,64.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 28,47 points (+0,38%) à 7.589,28.

(Ces données sont suceptibles de varier encore légèrement)