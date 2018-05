USA-Le Dow Jones gagne 0,29%, le Nasdaq prend 0,12%

NEW YORK, 14 mai (Reuters) - La Bourse de New York a réduit ses gains lundi en fin de séance, la faiblesse des secteurs défensifs ayant contrecarré l'impact positif des signes d'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin après que Donald Trump a assoupli sa position sur le dossier du géant chinois de la technologie ZTE.

L'indice Dow Jones a gagné 71,44 points, soit 0,29%, à 24.902,61.

Le S&P-500, plus large, a pris 2,53 points, soit 0,09%, à 2.730,25.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 8,55 points (+0,12%) à 7.411,43 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).