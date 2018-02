USA-Le Dow Jones gagne 1,69%, le Nasdaq prend 1,57%

NEW YORK, 12 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi pour sa deuxième séance consécutive - un rebond généralisé qui semble refléter un certain regain de confiance de la part des investisseurs - après avoir connu sa plus forte baisse hebdomadaire en deux ans.

L'indice Dow Jones a gagné 409,23 points, soit 1,69%, à 24.600,13 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 36,37 points, soit 1,39%, à 2.655,92 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 108,17 points (+1,57%) à 6.982,66 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).