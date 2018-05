USA-Le Dow Jones stable en clôture, le Nasdaq cède 0,38%

PARIS, 18 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse dans l'ensemble vendredi pénalisée par les valeurs technologiques et les financières mais soutenue par les valeurs industrielles qui ont limité les pertes à la faveur de signes encourageants dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a grapillé 1,79 points, soit 0,01% à 24.715,77.

Le S&P-500, plus large, a perdu 7,09 points, soit 0,26%, à 2.713,04.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 28,17 points (0,38%) à 7.354,30.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).