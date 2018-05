NEW YORK, 3 mai (Reuters) - La Bourse de New York a terminé sur une note mitigée jeudi, prise entre des indicateurs économiques encourageants et des résultats décevants de plusieurs sociétés, dont AIG et Tesla.

L'indice Dow Jones a gagné 2,92 points, soit 0,01%, à 23.927,90.

Le S&P-500, plus large, a perdu 6,21 points, soit 0,24%, à 2.629,46.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 13,45 points (-0,19%) à 7.087,45.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).