Le saoudien Nadec rachète une coentreprise de Danone et Al Safi

DUBAI (Reuters) - La société National Agricultural Development Company (Nadec) d'Arabie saoudite a annoncé dimanche avoir conclu un accord de rachat d'Al Safi Danone Company (ASD), coentreprise de produits laitiers et de jus de fruits entre le saoudien Al Safi Group et le géant de l'agroalimentaire Danone. Le montant de la transaction n'a pas été indiquée. Selon l'accord, Nadec va racheter toutes les actions ASD. En échange, les actionnaires d'Al Safi détiendront 38,8% de Nadec. Cette fusion est un exemple d'opération de consolidation dans le secteur privé que le gouvernement souhaite voir favoriser la diversification de l'économie saoudienne afin d'être moins dépendant dans l'avenir des revenus du pétrole. La capitalisation boursière de Nadec est de 3,2 milliards de rials (690 millions d'euros), sans comparaison avec celle d'Almarai, premier groupe laitier saoudien, dont la capitalisation boursière s'élève à 54,4 milliards de rials. Nadec est détenu à 20% par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, le reste du capital étant coté en Bourse. Nadec a dit que cette opération contribuerait à élargir son portefeuille et son influence au-delà de l'Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie et au Liban, et d'entrer sur de nouveaux marchés comme l'Irak et Oman. (Tom Arnold, Juliette Rouillon pour le service français) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALMARAI CO - - DANONE -1.37% 64.16 -8.28%