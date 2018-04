Lausanne (awp) - La détaillant en ligne allemand Asknet, propriété de la société de participations cotée à la Bourse suisse The Native (ex 5EL et auparavant OTI Energy), a bouclé l'exercice 2017 de justesse en territoire positif. Malgré un léger recul du chiffre d'affaires à 66,2 millions d'euros, l'entreprise est parvenue à dégager un bénéfice de 70'000 euros, contre une perte de 2,5 millions un an plus tôt.

The Native a repris en novembre 2017 une participation de 51,37% dans Asknet.

ra/buc