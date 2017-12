BPCE : très au-dessus des exigences prudentielles de 2018

27/12/2017 | 18:05

Le Groupe BPCE indique ce soir se situer très au-dessus des exigences prudentielles applicables en 2018 fixées par la Banque Centrale Européenne suite au processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP) de cette année.



L'exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) phasé que le Groupe BPCE doit respecter, sur base consolidée, a été fixée à 8,625 % en 2018 (équivalent à un ratio fully-loaded de 9,5 % à partir du 1er janvier 2019). L'exigence de solvabilité globale (Total capital) est fixée à 12,125 % (hors ' Pillar 2 guidance ').



Avec des ratios phasés au 30 septembre 2017 de 14,92 % pour le CET1 et de 18,89 % pour la solvabilité globale, le Groupe BPCE se situe très au-dessus des exigences prudentielles applicables au 1er janvier 2018.



En tenant compte de la partie de l'exigence de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui est satisfaite avec du CET1 (1,33 % au 30 septembre 2017), le niveau de déclenchement du montant maximal distribuable est de 9,955 % de ratio de CET1 à compter de début 2018. Le groupe dispose donc d'une marge de manoeuvre importante avec un ratio de CET1 phasé de 14,92 % au 30 septembre 2017.





