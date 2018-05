Groupe BPCE : Nicolas Namias nommé au directoire

17/05/2018 | 18:45

Le Groupe BPCE a fait savoir, ce jeudi soir, que Nicolas Namias était nommé membre du directoire.



L'actuel directeur finance et stratégie de Natixis sera en charge des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance. Il prendra ses fonctions le 1er juin, et la succession de François Riahi, nommé Directeur Général de Natixis.



Natixis a fait savoir qu'il avait d'ores et déjà engagé un processus de succession à Nicolas Namias, qui devrait aboutir prochainement.





