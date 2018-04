NATIXIS : IM négocie la cession d'Axeltis à MFEX

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis Investment Managers et MFEX entrent en négociations exclusives pour la cession à MFEX de la totalité du capital d'Axeltis, plateforme de distribution de fonds. Cette cession serait accompagnée de la signature d'un partenariat de long terme avec MFEX pour la distribution en architecture ouverte d'OPC au sein du groupe BPCE (les réseaux des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires) ainsi que Natixis Wealth Management et Natixis Assurances.Dans un secteur en forte concentration, cette transaction permettrait à MFEX de consolider son positionnement de spécialiste de la distribution internationale de fonds, en renforçant sa part de marché en Europe et en Asie et en complétant son offre actuelle avec des solutions innovantes et efficientes tant pour les distributeurs que pour les sociétés de gestion.Avec ce projet, Natixis Investment Managers poursuit la gestion dynamique de son portefeuille d'activité pour focaliser son développement sur les métiers de gestion d'actifs.