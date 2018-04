NATIXIS : Laurent Mignon succède à François Pérol en tant que Président du directoire du Groupe BPCE

Paris, le 26 avril 2018

Laurent Mignon succède à François Pérol

en tant que Président du directoire du Groupe BPCE

Le Conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni le 26 avril 2018, a pris acte de la décision de François Pérol de démissionner de ses fonctions de Président du directoire et a nommé Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis, pour lui succéder.

La prise de fonction de Laurent Mignon sera effective le 1er juin 2018, date à laquelle il quittera ses fonctions de Directeur Général de Natixis.

Cette succession s'inscrit pleinement dans la continuité et le renforcement des liens solidement ancrés entre BPCE et Natixis, dont la vision stratégique claire et partagée a empreint l'élaboration du plan « New Dimension » dévoilé le 20 novembre 2017.

Natixis a d'ores et déjà engagé un processus de succession à Laurent Mignon, qui devrait aboutir dans les prochains jours, confortant les perspectives stratégiques et financières de Natixis à court et moyen termes.

