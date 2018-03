NATIXIS :Natixis se renforce dans le conseil en Fusions & Acquisitions avec des investissements stratégiques au Royaume-Uni, en Chine et en France

Paris, le 12 mars 2018

Natixis se renforce dans le conseil en Fusions & Acquisitions avec des investissements stratégiques dans Fenchurch Advisory Partners au Royaume-Uni, Vermilion Partners en Chine et Clipperton en France

Natixis annonce des investissements stratégiques dans trois boutiques indépendantes de conseil en Fusions & Acquisitions, leaders dans leur segment de marché respectif (services financiers, opérations de M&A en Chine, et technologies). L'impact combiné de ces trois investissements sur le ratio CET1 de Natixis est estimé à environ 8 pb.

Après les acquisitions de Leonardo & Co France et 360 Corporate (rebaptisés Natixis Partners et Natixis Partners España) en 2015, puis de PJ SOLOMON à New York en 2016, ces nouveaux investissements permettront à Natixis d'accélérer l'internationalisation de ses activités et d'étoffer son offre de conseil en Fusions & Acquisitions dans les services financiers et les technologies, et contribueront à son expansion en Europe et en Asie Pacifique.

Fenchurch Advisory Partners : un leader du conseil en Fusions & Acquisitions au service des institutions financières

Fenchurch Advisory Partners LLP (Fenchurch) est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du corporate finance dédié exclusivement au secteur des services financiers. L'équipe de Fenchurch a conseillé plus de 200 transactions réalisées avec succès, d'une valeur allant de plusieurs dizaines de millions à plusieurs milliards de livres sterling, pour un total de plus de 150 milliards de livres. Fenchurch s'est forgé une position de tout premier plan sur le marché britannique grâce à son expertise pointue dans les activités de services financiers, notamment l'assurance, la gestion d'actifs et de fortune et la finance spécialisée.

L'accord conclu par Natixis (soumis à l'approbation des autorités de réglementation) prévoit un investissement stratégique à hauteur de 51 % du capital de Fenchurch, qui restera géré par ses associés actuels.

Le partenariat avec Fenchurch renforcera les capacités de Natixis dans le conseil aux acteurs des services financiers et contribuera à son expansion en Europe et aux États-Unis.

Malik Karim, Président exécutif de Fenchurch, a déclaré : « Depuis sa création en 2004, Fenchurch s'est affirmé comme un leader du conseil stratégique et des Fusions & Acquisitions pour les grandes institutions financières. Ce partenariat stratégique avec Natixis renforcera notre capacité à répondre aux besoins de plus en plus complexes de notre clientèle, dont les activités et aspirations stratégiques se développent dans un contexte de plus en plus international. En conservant une participation significative au capital de Fenchurch, les associés s'engagent sur le long terme pour poursuivre le développement de la société comme acteur de premier plan du conseil indépendant aux institutions financières, avec une expertise sectorielle approfondie et des capacités d'exécution irréprochables. »

2. Vermilion Partners : spécialiste des transactions transfrontalières en Chine

Créée en 2004, Vermilion Partners est implantée à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Londres et Munich. La société est spécialisée dans les transactions transfrontalières impliquant la Chine et conseille des opérations de Fusions & Acquisitions vers et depuis le marché chinois (inbound et outbound). Forte d'une des plus importantes équipes d'experts en transactions transfrontalières implantées en Chine continentale, Vermilion Partners a accompagné avec succès dans leurs opérations à la fois des multinationales et des entreprises publiques et privées chinoises de premier plan.

L'accord conclu par Natixis, qui sera mis en oeuvre après son approbation par les autorités de régulation, prévoit l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de Vermilion Partners, qui restera gérée par l'équipe dirigeante actuelle.

Ce partenariat renforcera les capacités existantes de Natixis en Chine, marché sur lequel l'entreprise est présente depuis 1994 avec des succursales à Shanghai et à Beijing. Natixis a accompagné de nombreuses institutions de premier plan dans leur expansion à l'international en leur offrant une gamme complète de services en conseil financier, financement, et solutions de couverture.

Peter Batey, Président de Vermilion Partners, a commenté : « Notre activité s'articule autour de la promesse d'un service de haute qualité pour nos clients. Grâce à l'empreinte mondiale de Natixis et aux capacités de financement qu'elle apporte, nous pourrons améliorer l'offre que nous proposons à nos clients Chinois et internationaux. Nous sommes ravis de ce partenariat avec une institution prête à s'engager durablement sur le marché chinois. »

3. Clipperton : expert européen des technologies

Clipperton est une boutique française spécialiste du conseil en Fusions & Acquisitions pour le segment à forte croissance des nouvelles technologies. Implanté à Londres, Berlin et Paris, et bénéficiant d'un rayonnement international, Clipperton est un des leaders européens du conseil financier aux entreprises technologiques. Depuis 15 ans, la société est intervenue dans plus de 200 transactions prestigieuses à travers le monde.

Natixis a conclu un accord en vue d'acquérir une participation minoritaire dans Clipperton par l'intermédiaire de sa filiale Natixis Partners.

Natixis Partners et Clipperton uniront leurs forces et mettront à profit la présence renforcée de Natixis dans les Fusions & Acquisitions au plan mondial pour continuer à accompagner entrepreneurs, fonds de private equity et entreprises dans leur développement digital à l'international. L'objectif est de créer une proposition de conseil en corporate finance de premier ordre pour le secteur des technologies.

Au nom des dirigeants de Clipperton, Nicolas von Bülow a commenté : « Nous nous réjouissons particulièrement de cette nouvelle étape, qui va nous permettre de mieux servir nos clients et d'étendre largement notre réseau international, notre gamme de services et nos expertises. Aujourd'hui, les technologies digitales sont plus que jamais au coeur des grands enjeux économiques, et nous accompagnons cette transformation depuis plus de 15 ans en intervenant aux côtés de grandes multinationales comme de start-ups et de fonds d'investissement européens. Il est donc essentiel pour nous d'enrichir encore notre expérience et d'améliorer l'accès de nos clients aux opportunités internationales, et c'est ce que cette alliance va nous aider à accomplir. »

Marc Vincent, membre du Comité de Direction générale et responsable mondial de la Banque de Grande Clientèle de Natixis, a ajouté : « Ces investissements stratégiques marquent une étape clé dans la mise en oeuvre du plan New Dimension et le développement de Natixis. Dans le domaine des Fusions & Acquisitions, notre modèle unique multi-affiliés a déjà fait ses preuves et nous a permis d'étendre nos capacités de conseil en combinant des sociétés dotées d'expertises distinctes et très spécifiques. L'acquisition de nouvelles expertises essentielles dans les services financiers, la Chine et les technologies européennes vient compléter notre franchise existante et enrichira nettement le dialogue stratégique que nous entretenons avec nos clients. »

À l'issue des investissements annoncés aujourd'hui, la franchise internationale de Natixis en Fusions & Acquisitions s'articulera autour de ses équipes internes et d'un réseau de 6 boutiques partenaires : Natixis Partners, Natixis Partners España, PJ SOLOMON, Fenchurch Advisory Partners, Vermilion Partners et Clipperton.

Elle regroupera plus de 200 professionnels en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Chine (Hong Kong compris).

A propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 12 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,65 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's : A / Moody's : A2 / Fitch Ratings : A).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - sans phase-in.

Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2017

À propos de Fenchurch

Fenchurch a été créé en 2004 pour répondre aux besoins uniques du secteur des services financiers en matière de conseil en finance d'entreprise. Fenchurch développe des relations de confiance durables avec ses clients en les accompagnant dans la durée pour identifier et poursuivre des objectifs stratégiques. Depuis sa création, Fenchurch est intervenu en qualité de conseiller dans plus de 200 transactions menées à bien, d'une valeur totale de plus de 150 milliards de livres sterling.

Récemment, Fenchurch a conseillé de nombreuses transactions de premier plan, parmi lesquelles : Standard Life Aberdeen dans le cadre de la vente de son activité d'assurance à Phoenix Group (2018) ; LV= dans le cadre de la vente d'une participation de 49 % dans son activité d'assurance générale à Allianz (2017) ; Axis Capital dans le cadre de son offre d'achat en numéraire sur Novae Group (2017) ; AGER Bermuda, holding des activités d'Athene en Europe, dans le cadre de l'acquisition d'Aegon Ireland (2017) ; RL360 dans le cadre du rachat de Friends Provident International à Aviva (2017) ; Standard Life dans le cadre de la fusion avec Aberdeen Asset Management (2017) ; AXA dans le cadre de la vente de ses activités de gestion de fortune au Royaume-Uni (2016) ; L&G dans le cadre de la vente de Cofunds à Aegon (2016) ; et Investec dans le cadre de la vente de Kensington à Blackstone et TPG (2014).

À propos de Vermilion Partners

Vermilion est une société de conseil en Fusions-Acquisitions de dimension internationale et spécialiste du marché chinois. Elle offre ses conseils en transactions transfrontalières à des multinationales et des entreprises chinoises de premier plan. Vermilion accompagne ses clients dans la création ou le développement d'activités par le biais de fusions et acquisitions, de co-entreprises, de restructurations ou d'opérations de croissance organique.

Vermilion a conseillé plusieurs transactions historiques dans de nombreux secteurs, notamment : l'acquisition de Wuhan Zhong Yuan Rui De Biologicals par CSL (2017), plusieurs cessions et partenariats pour McDonalds (2011-13), le partenariat d'Imperial Brands avec Yunnan et Tian Li International (2017), l'acquisition de Shuijngfang Group par Diageo (2006-13), le partenariat de Constellation Brands avec VATS (2014), l'acquisition de Winway Biotechnology par Tate&Lyle (2013), la co-entreprise de RBS avec Guolian Securities (2011) et l'acquisition du West Bromwich Albion Football Club pour le compte de Yunyi Guokai (2016).

À propos de Clipperton

Clipperton est un cabinet indépendant de conseil en finance d'entreprise en Europe, spécialisé dans les secteurs des nouvelles technologies et d'Internet. Ses services couvrent les Fusions-Acquisitions, le financement par la dette et le placement d'actions. Implanté à Londres, Paris et Berlin, et bénéficiant d'un rayonnement international, Clipperton est un des leaders européens du conseil financier aux entreprises technologiques. Depuis 15 ans, la société est intervenue dans plus de 230 transactions prestigieuses à travers le monde.





